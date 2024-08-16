Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finalleri için projelerini gönderen ve Çorum Belediyesi tarafından desteklenen 5 takım finallerde ödül için yarışacak.

Her geçen yıl katılımın artması ile dikkat çeken Teknofest’e bu yıl 790 bin takım ve 1.650.000 yarışmacının başvurusu ile rekor kırılırken, Çorum Belediyesi adına Sanayide Dijital Teknolojileri kategorisinde yarışmaya katılan Pithana, Cos-kare, Asteroid, Space Leblebiler(Çorum Bel-Fen Lisesi ortak takım) takımları hazırladıkları projelerle Antalya’da gerçekleştirilecek olan finallere katılmaya hak kazandı.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini Teknofest Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Teknofest’te şehrimizi temsil edecek olan takımlara başarı diledi. Bilime ve teknoloji alanında çalışma yapan gençlere Çorum Belediyesi olarak destek olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Gençlerimizin, geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmeleri en önemli hedeflerimiz arasındadır. Türkiye'nin gelecekteki başarılı beyinlerinin, Selçuk Bayraktar’ların, Alper Gezeravcı’ların yetişmesi için tüm imkânlarını seferber ettik.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ