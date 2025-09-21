Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in 8 yılda 13 kez gerçekleştirildiğini ve genç kuşakların Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılımı için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. TEKNOFEST'in ilk yıllarından bu yana teknoloji yarışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, "İlk yıl 14 yarışma düzenlemiş, bu yarışmalarda 20 bin yarışmacımızın projelerine şahitlik etmiştik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 64 yarışmaya 550 binden fazla takımda 1 milyon 200 bin yarışmacımız katıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teknolojilerin geliştirilmesinde en önemli süreçlerden birisinin de fikri mülkiyet olduğuna işaret eden Kacır, "Türk Patent ve Marka Kurumumuz ve bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini büyük bir ivmeyle yükseltiyor. 22 yıl öncesinde Türkiye'nin fikri mülkiyet portföyü yaklaşık 93 bindi. Şimdi 2 milyonun üzerinde fikri mülkiyete sahip bir ülkeyiz." dedi.

10 BİN PATENT BAŞVURUSU

Bakan Kacır, şöyle devam etti: "O dönemlerde bir yıl boyunca Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumumuza 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı. Bu yükselişi Patentle Türkiye yarışmamızda da görüyoruz. İlk yıl 500'e yakın patent başvurusu yapılmışken bu yarışmada bu yıl 800'ü aştık. Önümüzdeki dönemde Türk gençliğinin araştırma, geliştirme, inovasyon yolculuğuna attığı adımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden biri olan fikri mülkiyet hazinemiz büyümeye devam edecek. Biz bu yolda gençlerimizin buluşçularımızın her daim yanında olacağız."

Son 22 yılda dev bir AR-GE ekosistemi inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, Türkiye'deki teknoparkların sayısını 2'den 113'e, teknoparklarda AR-GE yapan firma sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardıklarını ayrıca AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 bine yükselttiklerini ifade etti.

Kacır, Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nin ardından "TÜRKPATENT ISIF'25" ödül törenine katılarak burada da ödül takdim etti.

Muhabir: AA AJANS