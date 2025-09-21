AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazilerin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin onur timsali olduğunu vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz; bu aziz toprakları bizlere vatan kılan en büyük fedakârlığın temsilcileridir. 19 Eylül Gaziler Günü, kahraman gazilerimize millet olarak duyduğumuz derin minnetin ve saygının ifadesidir. Gazilerimiz, kahramanlık destanımızın yaşayan abideleridir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, verilen büyük fedakârlıklar sayesinde milletimiz bugün daha güçlü, daha kararlı ve daha emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bizlere düşen görev; onların hatıralarını, fedakârlıklarını ve miraslarını daima yaşatmak ve terörsüz bir Türkiye için mücadeleyi sürdürmektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi