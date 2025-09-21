Çorum Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı düzenledi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yemek programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ve gaziler ile şehit yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kısa bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül 19 Eylül’ün Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanının verildiği gün olduğunu hatırlatarak “Bu özel günümüzde bizleri unutmayan Valimiz Ali Çalgan’a ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum” dedi.

BİZİM TARİHİMİZ KAHRAMANLARIN TARİHİDİR

Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Başkan Aşgın Türk tarihinin büyük kahramanlıklarla dolu olduğunu belirtti. “Malazgirt’ten Dumlupınar’a, Çanakkale’den Kosova’ya, Kafkasya’ya, 15 Temmuz’a ve terörle mücadeledeki kahramanlıklarımıza kadar tarihimizin her bir anı kahramanlıklar barındırıyor” ifadelerine yer veren Başkan Halil İbrahim Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tarihimiz birkaç kelime ile ifade edilse “kahramanların tarihidir” denilecek şanlı bir geçmişimiz, şanlı bir ecdadımız ve hamdolsun şanlı bir tarihimiz var. Bugün de, aynı ecdadımızda olduğu gibi şanlı Türk ordumuz, polisimiz, her yerde cennet vatanımızda şanlı bayrağımız dalgalansın diye bütün canını ortaya koymaya devam ediyorlar. Onların ayaklarına taş değmesin, gözlerine toz kaçmasın. Tarih boyunca bütün mazlumlar zulme uğradıklarında yönünü Anadolu’ya çevirmişlerse, şu anda da yeryüzünde Gazze’nin, Doğu Türkistan’ın mazlumları bu topraklara bakıyor. Bütün mazlumlar ümidi geçmişte olduğu gibi bizden görüyor. Türk eli bize uzanırsa zalimler bize asla zulmedemezler diyorlar. Mazlumlara ümit olabilmemiz için bir olmamız, beraber olmamız, kardeş olmamız çok kıymetli. Özellikle son dönemde hükümetimizin çok güzel bir çıkışı oldu. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye idealini hem sözleriyle kalbi olarak hem de uygulamalarıyla fiili olarak gündeme getirdiler. Bütün isteğimiz artık gazilerimiz olmasın, artık şehitlerimiz gelmesin. Şehitlerimizin gazilerimizin gelmediği ama şanlı Türk Bayrağımızın en yüksekte dalgalandığı özgür bir vatan içerisinde bir, beraber ve elele yaşadığımız günleri rabbim bizlere lutfetsin” ifadelerine yer verdi.



“GAZİLER MİLLETİN GÖZÜNDE

MÜSTESNA BİR YERE SAHİPTİR”

Daha sonra konuşan Vali Ali Çalgan izse gazilerin milletin gözünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Şehitlik ve Gaziliğin müslüman inancında en yüce mertebeye sahip olduğunu dile getiren Vali Çalgan “Gazilerimiz; bu toprakların sessiz ama yürekli kahramanlarıdır. Onlar, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yazılmış destanların yalnızca tanıkları değil, aynı zamanda mimarlarıdır. Vatan toprağının her karışında, onların cesareti ve fedakârlığı yankılanır; her dalgalanan bayrakta, onların azmi ve kararlılığı hissedilir. Bugün burada bulunmamızın sebebi, işte o büyük fedakârlığın ve sarsılmaz cesaretin karşısında duyduğumuz derin minnettir. Gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu onurlu miras, sadece geçmişin bir hatırası değil; aynı zamanda geleceğe yön veren bir ilham kaynağıdır. Onların gösterdiği yolda yürümek, milletçe taşıdığımız en büyük sorumluluk ve en kutsal görevdir. Çünkü gazilerimiz, bu milletin hür yaşama iradesinin yaşayan sembolleri, vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş hâlidir.

Sizler, bu milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahipsiniz. Göğsünüzde gururla taşıdığınız onur madalyaları, yalnızca birer nişan değil; aynı zamanda milletimizin sizlere duyduğu sonsuz saygının, derin minnetin ve vatan sevgisinin somut birer ifadesidir. Her biriniz; cesaretin, fedakârlığın ve vatanperverliğin yaşayan timsali olarak, tarihimizin en onurlu sayfalarında yerinizi aldınız. Bu milletin evlatları, sizin azminizden ve duruşunuzdan ilham alarak daha güçlü, daha bilinçli bir şekilde yarınlara yürümektedir.

Şehitlik ve gazilik, inancımıza göre en yüce mertebelerdendir. Her gazimiz, tarihin altın sayfalarına yazılmış bir destanın canlı tanığıdır; her şehidimiz ise bu toprakların bereketine karışmış, gökyüzünde parlayan birer yıldızdır. Onların cesareti, milletimizin birlik ve beraberliğinin harcı; onların fedakârlığı, geçmişten geleceğe uzanan sağlam bir köprüdür. Bu kahramanlar sayesinde bugün özgürce nefes alıyor, bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, esenlik ve huzur dolu bir ömür diliyorum” dedi.