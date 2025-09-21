İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a yönelik sert eleştiriler içeren bir açıklama yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “Aylar oldu il başkanı olarak göreve başladınız birde hükümet il başkanısınız Çorum için bir açıklamanızı göremedik” dedi.

Sosyal medya hesabından son dönemde yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Yıldız şu görüşlere yer verdi: “ Sayın Yakup Alar. Arada sırada konuşuyorsunuz ama her konuşmanız maalesef mantıktan uzak. Velev ki pankartı açan gençler sizin söylediğiniz suçları işlemiş olsun; peki bu gençleri bu hale kim getirdi? Gençleri suçlamak kolay. Asıl mesele “bu noktaya nasıl geldik” sorusudur. İlköğretim seviyesine kadar düşen uyuşturucu maddeleri bu kadar basit hale kim getirdi?

Gençler sizin iddia ettiğiniz gibi olmuş olsa bile, yine de onlara sahip çıkmak gerekmez mi? İyi bir şey olunca “biz yaptık” diyorsunuz, iş size dokununca muhalefeti yaptığı açıklamalar ile suçluyorsunuz. Bu reklam kokan hareketleri bırakın. Bu toplumun her gencine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Gençleri sosyal medyada deşifre ederek değil, onlara gerçekten sahip çıkarak, çözüm üreterek bu sorunları aşabiliriz.

Unutmayın: Mevcut hükümet sizsiniz. O halde sorumluluk da sizde. Bize düşen soru ise şudur: Bu duruma nasıl geldik? Bura'da kimse devleti aciz gösterme derdinde olamaz devlet herzaman 18 yaşın da dır sizler de gelip geçicisiniz.

Yastığa kafanı koyunca bir düşün bu gençler sizden ne istiyor. Daha bugün Ak Parti'nin bir il başkanı istifa etmek zorunda kalmadı mı oğlunun uyuşturucu kullandığı görüntüler yüzünden. Açıklamanı yapıcı beklerdik ama malesef o kapasite yok. Çorum hepimizin gençler hepimizin düşen her Genç'in elinden tutup çıkarmakta bizlere düşer.

Bizim ne emniyet güçlerimiz nede kurumlarımız acizdir. Aylar oldu il başkanı olarak göreve başladınız birde hükümet il başkanısınız Çorum için bir açıklamanızı göremedik."

