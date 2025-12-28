Daha önce Çorum merkez, Uğurludağ ve Ortaköy ilçelerinde yaptıkları başarılı organizasyonlarla adını duyuran Çorum Modifiye Clup Başkanı Levent Köşger, bu kez de SMA hastalarına farkındalık oluşturmak amacıyla Çorum merkez, Ortaköy ve Uğurludağ ilçelerinde modifiye tutkunlarını bir araya getirecek.

3 ayrı organizasyonda elde edilecek gelirin büyük bölümü SMA hastası Baran bebeğe bağışlanacak.

MODİFİYE TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Modifiye Clup Başkanı Levent Köşger, şimdiye kadar düzenledikleri organzasyonlardan alınlarının akıyla çıktıklarını belirterek, bu sefer ki 3 ayrı organizasyonu da SMA hastalarına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleyeceklerini söyledi.

Fuarların ana sponsorları Cengiz Sarıaslan, Auto Fatih, Kayra Renta Car ve Ahmet Otomotiv olduğuna dikkat çeken Köşger, modifiyeye gönül veren tüm herkesi düzenleyecekleri organizasyonlara beklediklerini dile getirdi.