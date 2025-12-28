Çorum’un yetiştirdiği değerli bürokratlardan, Özelleştirme İdaresi’nin önceki Başkanı, yine önceki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Üyesi Ahmet Aksu’nun babası Emrullah Aksu (85) hayatını kaybetti.

Osmancık’ın seçkin şahsiyetlerinden, 25 yıl esnaf odası başkanlığı yapan Emrullah Aksu’nun, yaklaşık 10 günden beri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zatürre tedavisi gördüğü, Cumartesi günü sabah saatlerinde de hayata veda ettiği öğrenildi.

Hafize Aksu’nun eşi, Adnan, Mehmet, Ahmet ve Atilla Aksu’nun babaları olan Emrullah Aksu’nun cenazesi, bugün Osmancık Beylerçelebi Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum’dan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve önceki Milletvekili, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.