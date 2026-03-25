İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, son günlerde akaryakıta yapılan zamların üretici, esnaf, nakliyeci başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini belirterek, Türkiye’nin bu kötü gidişatın altından bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi.

“YAŞAM KOŞULLARI

MİLLETİMİZİ BIKTIRDI”

Savaş bahanesiyle akaryakıt ürünlerine ardı ardına ve yüklü miktarlarda zam yapıldığının altını çizen Av. Tekercioğlu, “benzin ve mazotta yapılan fiyat artışları tüm sektörleri etkilemektedir. Üreticimiz, esnafımız bu ağır maliyetler karşısında zor durumda kalmakta, fiyat artışları A’dan Z’ye tüm ürün ve hizmetlere yansımaktadır. Halkımız bu zulmü, bu kötü yaşam dayatmasını hak etmiyor. Her şeyin en güzeline layık olan milletimizi İYİ’lerin iktidarında buluşturmakta kararlıyız” dedi.

“BECERİKSİZLİKLERİNİN FATURASI

EMEKÇİ VE ÜRETİCİYE KESİLİYOR”

AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğini, tüm olumsuzlukların faturasının emekçi halka, üreticiye, emekliye, esnafa yüklendiğini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu, “akaryakıtın litresi 80 liraya dayanmış durumda. Üstelik de bu fiyat artışları son olacağı benzemiyor. Ucu-bucağı görünmeyen, yarın hangi zamların geleceği belli olmayan bir düzenle karşı karşıyayız. Çiftimiz yeni üretim sezonun hazırlıklarını yaparken, hayat pahalılığı nedeniyle tüm sektörler durmuşken, halkımızın nefes alacak durumu kalmamışken yeni yeni zamların yapılması artık dayanılacak boyutları aşmıştır. Hayatın her alanında kötü, olumsuz bir tablo ile karşı karşıyayız. Artık ekonomik koşullar halkımızın üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya başlamıştır” dedi.

“BU KARA DÜZENDEN

ÜLKEYE FAYDA YOK”

Hükümeti yapılan fiyat artışlarını geri çekmeye, toplumun tüm kesimlerini rahatlatıcı tedbirler alama davet eden Hakan Tekercioğlu, “Adaleti yaralayan, umudu karartan, ekonomiyi batıran, halkı yokluğa, yandaşı ranta boğan bu kara düzenden bu ülkeye fayda yok. Artık İYİ’lerin vakti gelmiştir. El ele vereceğiz, bu faydasız düzeni bitireceğiz. Güzel günleri bu güzel ülkeye kazandıracağız. Güneşli günler, İYİ’lerin iktidarı yakındır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi