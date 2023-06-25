Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan 2023 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonuna Çorum’dan da destek sürüyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan Müftülük Şube Müdürü Turan, arkadaşları, yeğenleri ve eniştesinden olmak üzere topladığı toplam 6 adet kurban bağışını TDV Çorum Şubesine teslim ederek destek oldu. Vekaletle kurban bağışlarını TDV Çorum Şubesi görevlisine makbuz karşılığı teslim eden Turan, “Halkımızı Diyanet Vakfımıza bağış yapmaya davet ediyorum. Ayrıca kesim vatandaşlarımız ise kurbanlarının kelle ve derisini, inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursumuzun inşaatı için bağışlayabilirler. Akşemseddin Camii yanına getirebilirler. Rabbim şimdiden kabul eylesin” dedi.