Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi görevlileri tarafından Çorum merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Mübarek Ramazan ayı içerisinde sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu yardım organizasyonunda, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıldı.

Gıda kolisi dağıtımına, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, TDV Çorum Şube temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe, TDV Çorum Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Nurdane Boyraz, TDV kadın kolları gönüllüleri, din görevlileri Cezmi Durmuş ve Tarık Baskın katıldı.

Müftü Şahin Yıldırım, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar da gerçekleştirilen yardım faaliyetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

