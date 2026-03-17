İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda başlayacak av yasağı öncesinde balık stoklarına yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki soğuk hava depolarında bulunan balık miktarları tespit edilerek kayıt altına alındı. Yapılan denetimde depolarda bulunan sazan, sudak ve yayın balıklarının miktarları incelendi.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki tespit işlemleriyle, av yasağı başlamadan önce avlanarak depolanan balıkların mevzuatta belirtilen süre içinde satışının yapılabilmesi sağlandı. Av yasağının başlamasıyla birlikte iç sularda ticari avcılık faaliyetleri durdurulurken, ticari balıkçılara ait teknelerin de karaya çekildiği bildirildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla av yasağı süresince denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi