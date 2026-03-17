Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen “Ramazan Bayramı Güvenlik Tedbirleri” konulu toplantıya katıldı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’ndan bağlanılan toplantıda, 81 ilin valileri ile il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da yer aldı.

Toplantıda, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla ülke genelinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Bayram süresince uygulanacak asayiş, trafik ve kamu güvenliği önlemlerine ilişkin koordinasyon konuları ele alındı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak’ın da katıldığı toplantıda bayram boyunca güvenlik birimlerinin sahadaki çalışmaları ve alınacak tedbirlerin etkin şekilde uygulanması konuları görüşüldü.

