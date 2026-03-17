Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenlendi.

Programda özel bireyler, kurum personeli ve davetliler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadı. İftar programı kapsamında kaside ve Kur’ân-ı Kerîm tilaveti gerçekleştirildi. Programda ayrıca merkezde kalan özel bireyler tarafından ilahiler seslendirilirken, gerçekleştirilen semazen gösterisi davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği etkinlikte zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.



Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, eşi Elif Aydın, İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, Şube Müdürü Atiye Kayalar ile birlikte kuruluş müdürleri katıldı.

Katılımcılar program boyunca özel bireylerle yakından ilgilenerek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. Ramazan ayının bereketini aynı sofrada buluşturan program, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı anlara sahne oldu.