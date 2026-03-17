Milli Türk Talebe Birliği Çorum İl Başkanı Samet Can Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyarette bulundu.

Samet Can ve Yıldırım ve beraberindeki heyet ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile görüştü. Samimi bir atmosferde yapılan buluşmada, öğrenci odaklı projeler ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayacak faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapıldı. MTTB’nin çalışmaları hakkında da bilgi verilen Milli Eğitim Müdürü Çağlar heyete ziyareti için teşekkür etti.

Milli Türk Talebe Birliği heyeti daha sonra ise İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ramazan ayı ile ilgili faaliyetlerin konuşulduğu ziyaretten memnun olduğunu belirten İl Müftüsü Yıldırım, MTTB Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. MTTB heyeti Müftü Yıldırım’a Çatı dergisi hediye etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ