Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan gözetiminde Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen özel turnuvaya kızlarda 16, erkeklerde 6 olmak üzere toplam 22 sporcu katıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda kızlarda Selen Taşkırdı birinci olmayı başarırken, Yankı Çöp ikinci, Nil Tokatlı ve Elifsu Çam ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise birincilik kupası Fehmi Eren Koldaş’ın olurken, Muhammed Hasan Şahin ikinci, Çınar Çağrı Serçe ve Ahmet Umut Asatay üçüncülük kupasını aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.