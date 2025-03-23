Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Birinciliği Amasya’da yapıldı. Yıldızlar ve küçükler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen grup birinciliğine Çorumlu 3 kardeş damga vurdu. Yıldızlar kategorisinde mindere çıkan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Osman Efe Yıldırım 62 kiloda, Necmettin Erbekan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden ikiz kardeşlerden Abdullah Emin Yıldırım serbest stil 30 kiloda, Muhammed Emin Yıldırım ise grekoromen stil 30 kiloda üçüncü olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Final biletini ağabey Osman Efe Yıldırım ve iki kardeşler Abdullah Emin Yıldırım ile Muhammed Emin Yıldırım, hedeflerinin Türkiye şampiyonasından Çorum’a madalya ile dönmek olduğunu söyledi. 3 kardeş kendilerine her konuda destek veren antrenörleri Yusuf Atmaca ve Abbas Eker’e de teşekkür etti.