Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında yaklaşık 150 kişiyle yapılan tatbikat, senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen deprem ihbarıyla başladı.

Polis ve jandarma ekipleri, deprem nedeniyle oluşan göçük çevresinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık çalışanları da yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Göçük altında kalan yaralılar ise AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, UMKE çadırına taşındı.

Arama kurtarma çalışmalarına, AFAD gönüllüleri de katıldı.



Yaralıların yakınlarını çöken alanlardan ve kurtarma ekiplerinden uzak tutmak için tedbir alan polis ve jandarma, kurtarma sırasında yaşanan hırsızlık girişimini de engelledi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de bir binadaki klor gazı sızıntısına müdahale etti. Burada gazdan etkilenen 2 kişi, dekontaminasyon (organik madde ve patojenleri uzaklaştırma) çadırında yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise afetten etkilenen vatandaşlara kendi çadırında psikososyal destek sağladı.