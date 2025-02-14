Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in öncülüğünde nakliyeci esnafının talebi üzerine kurulan Türkiye’de ilk ve tek olma özeliği taşıyan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Nakliyeci esnafıyla bazı işverenler arasında köprü vazifesini yapmaya çalışan Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin gayretli çalışmalarını gören nakliyeci esnafı, kooperatife üye olmak için adeta yarış ediyor. Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, kısa süre içerisinde 100’den fazla üyeye ulaştıklarını belirterek, esnafa ilgisinden dolayı teşekkür etti.

100. ÜYEYE PLAKET

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nde 100. Üye olarak Turgut Güler kayıt yaptırdı. Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin de 100. Üye Turgut Güler’i tebrik ederek, kendisine bir sürpriz yaptı. Başkan Şahin, 100. Üyeye özel hazırlanan plaketi Turgut Güler’e verdi.

Kooperatifin 100. Üyesi Turgut Güler de yapılan jestten dolayı Başkan Tahsin Şahin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

YENİLERE ROZET

Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, gün içerisinde kooperatife kaydını yaptıran 101. Üye Tuncay Çoşkun, 102. Üye Murat Deniz ile daha önce üye olan Muhammed Türkmen ve Mustafa Sözcü’ye de rozet taktı.

Rozet töreninde Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin ile kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleri de hazır bulundu.

Editör: SELDA FINDIK