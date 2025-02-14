Çorum’da, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından düzenlenen Gençlik Programı, Hitit Üniversitesi işbirliğiyle başlatılacak. 572 kişilik kontenjanla sunulacak program, 3 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Katılımcılar, Hitit Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve okullarda haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacaklar.

Başvurular 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak ve katılımcılar, başvuru yaptıkları merkezlere göre noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Kura çekilişi 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

PROGRAM DETAYLARI

Haftada en fazla 3 gün çalışılacak. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olacak.

Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük net 1083 TL cep harçlığı ödenecek.

Ayrıca, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası (emeklilik sigortası kapsamı dışında) İŞKUR tarafından karşılanacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR