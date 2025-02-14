İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte hizmete açılan Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Modern yaşamın getirdiği hızlı tempoda insan sağlığını korumanın ve yaşam kalitesini artırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Zehir, “Stres, hareketsizlik, dengesiz beslenme ve zararlı alışkanlıklar sağlığımızı tehdit eden unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte tam da bu noktada, yeni açılan Sağlıklı Hayat Merkezimiz, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor” dedi

Sağlıklı Hayat Merkezi’nin bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı hizmetler sunduğunu kaydeden Zehir, “Merkezimizde, sadece hastalıkların tedavisine odaklanmak yerine, hastalıkları önlemeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zehir tarafından verilen bilgilere göre Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi’nde şu hizmetler verilecek.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ

“Sigara kullanımı, önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geliyor. Sigara bırakma polikliniklerimizde, sigarayı bırakmak isteyen bireylere tıbbi danışmanlık, ilaç tedavisi ve psikolojik destek sunuyoruz. Uzman ekibimizle birlikte, bu zararlı alışkanlıktan kurtulmanız ve daha sağlıklı bir yaşama adım atmanız için yanınızdayız.”

DİŞ SAĞLIĞI TAKİBİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI MUAYENELERİ

“Genel sağlığın aynası ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Merkezimizde, düzenli diş muayeneleri, diş çürüklerinin önlenmesi, diş eti hastalıklarının erken teşhisi ve ağız hijyeninin sağlanması gibi hizmetler sunuyoruz. Sağlıklı bir gülüş, sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır”



KANSER TARAMALARI

“Kanser, erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Merkezimizde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri gibi yaygın kanser türlerine yönelik tarama programları sunuyoruz. Erken teşhis ile sağlığınızı güvence altına almanız için buradayız.”

BESLENME DANIŞMANLIĞI

“Dengeli ve sağlıklı beslenme, yaşam kalitesini artırmanın en önemli adımlarından biridir. Uzman diyetisyenlerimizle birlikte, kişiye özel beslenme programları hazırlıyor ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemeniz için size rehberlik ediyoruz.”

FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARI

“Hareketsiz yaşam, birçok hastalığın temel nedenlerinden biridir. Merkezimizde, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen fiziksel aktivite programları ile hareketli bir yaşam tarzını benimsemenize yardımcı oluyoruz. Sağlıklı bir beden için hareket şart! Sağlık için bir adım atın.”

STRES YÖNETİMİ VE PSİKOLOJİK DESTEK

“Stres, modern yaşamın en büyük sorunlarından biridir. Merkezimizde, stres yönetimi ve psikolojik destek hizmetleri ile zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyoruz. Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir bedenin temelidir.”

KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELE

“Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarla mücadelede, düzenli takip ve doğru yönlendirme büyük önem taşır. Merkezimizde, kronik hastalıklara yönelik kişiselleştirilmiş tedavi ve takip programları sunuyoruz.”

NEDEN SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNE BAŞVURMALISINIZ?

Her bireyin sağlık ihtiyaçları farklıdır. Uzman ekibimizle birlikte, size özel sağlık planları oluşturuyoruz.

Hastalıkları önlemek, tedavi etmekten daha önemlidir. Merkezimizde, koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlığınızı güvence altına alıyoruz.

Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı bireyler gereklidir. Merkezimizde düzenlenen eğitim programları ile toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz.”

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİZE KATILIN

“Hizmete açılan Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezimiz, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeniz ve yaşam kalitenizi artırmanız için tüm imkanları sunuyor. Sağlıklı bir gelecek, bugün atacağınız adımlarla başlar. Siz de sağlıklı yaşam yolculuğuna bizimle başlayın.”