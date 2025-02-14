MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ile MHP İl, Merkez İlçe ve Ocak yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker’den çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

MHP heyeti ziyarette yaptıkları konuşmalarda: “Şehitlerimiz vatan, millet ve mukaddesat yolunda canından vazgeçen insanlık şaheserleridir. Onlara layık olmak, onların mücadelelerini varlığımızla ve yüreğimizle sahiplenmek hepimizin sorumluluğudur. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Dernek Başkanı Uğur Beker ile şehit ailelerimize ve gazilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri de MHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ