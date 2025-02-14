Çorum’un Alaca İlçesi Dereyazıcı Köyü’nün geleneksel cem programı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 12 hizmetin yürütüldüğü, gülbeng, deyiş ve duaz-ı imamların söylendiği, kurbanların kesildiği, lokmaların paylaşıldığı cemde hep birlikte muhabbet edildi, hep bir ağızdan Yezid’e lanet okundu.

GÖNÜLLER BİR OLDU

Dereyazıcı Köyü Derneği tarafından organize edilen cem, birlik ve beraberlik duyularının pekişmesine, gönül birlikteliğinin sağlanmasına vesile oldu.

Dedeler Nurettin Aksoy, Şahin Polat, Ali Askar Solmaz ve İsmail Üzüm’ün önderliğinde yapılan cem erkanında; zakirler; Yaşar Kaya ve Muharrem Akpınar’ın deyiş, gülbeng ve duaz-ı imamları yer aldı.



18 ADET KURBAN

17’si adak, 1 tanesi de Abdal Musa Birlik Kurbanı olmak üzere toplam 18 adet kurbanın kesildiği ve lokma paylaşımının yapıldığı cemde Emine Özten yönetimindeki Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer aldı. Nesimi Bilgin’in bağlaması eşliğinde semah dönen gençlerin performansı taktirle izlendi. Cem organizasyonunun Tertip Komitesinde; Dernek Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, Kemal Karakuş, Feyzullah Aygün, Ali Aydoğdu, Selami Aygün, Coşkun Atmaca, Ceyhun Gürsel Karakuş ve Mustafa Demirci yer aldı.

“ALEVİLİKTE İKİLİĞE, GÖNÜL

KIRGINLIĞINA YER YOKTUR”

Cem erkanında konuşan Dede Nurettin Aksoy, “Aleviyim” diyenlerin, Alevilik yolunda yürüyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, yol ve erkana sahip çıkılmasını istedi.

Aksoy, “Alevilik hak ve hakikat yoludur. Alevilik tüm inançları içerisinde barındırır. Alevilik rızalık, paylaşımcılık, sevgi, barış üzerine kurulmuştur. Eğer bir komşunuzun yüreği yanıyorsa, bir derdi varsa ve sizler bu yürek sızısını duymuyorsanız Alevi olamazsınız. Alevilikte ikiliğe, gönül kırgınlığına yer yoktur. Döktüğünüz varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün, yıktığınız varsa kaldırın. Zorda kalana yardımcı olun” diyerek yol ve erkanın özü hakkında bilgiler verdi.

Dede Nurettin Aksoy, bu yola baş koymuş, bedel ödemiş 7 ulu ozanın (Seyyit Nesimi, Şah İsmail Hatayi, Fuzuli, Yemeni, Virani. Pir Sultan Abdal, Kul Himmet) deyişlerinin Alevilikte büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



DERNEKTEN TEŞEKKÜR

Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında da köylüler yoğun çaba saffetti. Cemde lokma paylaşımının yanı sıra; Kerbela Şehidi Hz. Hüseyin ve yoldaşları anılarak, Onların ruhuna dualı su dağıtımı yapıldı. Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından program sona erdi.