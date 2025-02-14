Çorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nezaket ziyaretlerine devam ediyor.

Dernek Başkanı Muzaffer Kara, Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, Kadın Kolları Başkanı Hilal Yalkan ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kamile Kara ile birlikte Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’yı ziyaret etti.

Baro Başkanı Kalıpcı’nın her daim ilimizdeki engelli ve yaşlılara desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Muzaffer Kara, kendisine dernekleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turan Kalıpcı da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Editör: HABER MERKEZİ