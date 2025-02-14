Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, tarafsız olması, kamu hizmeti vermesi gereken müdürlerin iktidar partisini ziyaret ederek boy boy fotoğraf çekinmelerinin yakışık almadığını bildirerek, “Tuz koktu da, utanma da mı kalmadı?” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, önce İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın, ardından da İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin’in AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarına kutlama ziyareti yapmalarını eleştirdi. Solmaz, her iki müdürün de tarafsızlıklarını kaybettiğini dile getirerek, istifaya davet etti.

Dinçer Solmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve şube müdürleri, bu hafta ise Çorum İl Tarım Müdürü Hayrullah Göktekin ve daire müdürlerinin AKP’nin atanmış il başkanını makamında ziyaretlerini hayretle takip ediyoruz.

Bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi ziyaret etmeyen ama söz konusu AKP olunca il binasına gidip biatlarını gösterme gayretinde olan, tarafsızlığını yitiren ve hizmetlerinde malum makamlardan emir ve talimat alarak ayrımcı bir zihniyet ile çalışması kaçınılmaz olan bu yöneticilere bir çağrıda bulunmak istiyorum:

Daha fazla temsil ettiğiniz makamların saygınlığı ve güvenilirliğine zarar vermeden istifa ediniz. Eğer çok hevesiniz varsa da malum partiye resmi kayıtlarınızı yaptırarak siyaset yapınız.”

Editör: Haber Merkezi