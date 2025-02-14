22 Şubat 2025 Cumartesi günü Devlet Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte Türkiye'nin güncel siyasi, ekonomik ve toplumsal meseleleri ele alınacak.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin açılış konuşmasını Doç. Dr. Mehmet Kanatlı yaparken, soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Veysel Dinler üstlenecek.

Katılımın tüm yurttaşlara açık olduğu etkinlikte, Türkiye’nin güncel siyasi, ekonomik ve toplumsal meseleleri konuşulacak.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ