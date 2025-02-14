İki yıl önce hayata veda eden Döndü Solmaz’ın eşi, Süheyla, Sema, Selma ve Abdullah Solmaz’ın babaları olan Mehmet Solmaz’ın cenazesi, bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Gökçepınar köyünde toprağa verilecek.

Merhume Döndü Solmaz, Prof.Dr. İlker Solmaz ve Av. Dinçer Solmaz’ın babaları, CHP’nin eski efsane il başkanlarından, merhum Av. Cemal Solmaz’a böbreğini veren ablasıydı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.