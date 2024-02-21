Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında, Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile Çorum’da karşılaşacak olan Bodrum FK, play-off hattını direkt ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, daha önce Ahlatcı Çorum FK’yı da çalıştıran teknik direktör İsmet Taşdemir, zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarına dikkat çekti.

Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, Ahlatcı Çorum FK’nın 1.Lig’deki ilk sezonu olmasına rağmen çok iyi işler çıkarttığını vurgu yaptı. Taşdemir, “Çorum deplasmanı zor olacak. Çorum FK, çıktığı ilk senesinde doğru işler yapan, çok iyi yerlere gelen bir takım. Son 2-3 haftadır biraz ritim kaybettiler. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız, ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ligde skorlara göre hedeflerin değiştiğini de kaydeden Taşdemir, “Futbol öyle bir şey ki aldığınız skora göre hedef değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz konum itibariyle herkes ikincilik, üçüncülük hedefleri kovalamaya başladı. İşin kötü tarafı 2 mağlubiyet aldığında 36 puandaki rakip seni yakaladığında belki de play-off dışında kalma riski oluyor. Her şeyi barındıran konumdayız. 1-2 mağlubiyette Play-Off’un dışına çıkma şansımız da yüksek, 1-2 galibiyetle ilk ikiye oynama şansımız da yüksek. Bunu zaman ve maçlar gösterecek.

ÇORUM MAÇI ÖNCESİ ÜÇ SAKAT VAR

Öte yandan, Bodrum FK’da sakatlıkları süren Erkan, Süleyman ve Ali Eren’in Ahlatcı Çorum FK’ya karşı da forma giyemeyecekleri açıklandı.