Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Sivasspor’da teknik direktörlük görevini yürüten İsmet Taşdemir, yeni sezon için göreve devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Göreve devam etmek istediğini belirten İsmet Taşdemir, “Sezon sonunda yönetimimizle bir toplantı yapacağız ve görüşeceğiz. İstediğimiz şartlar oluşursa seneye bu sıkıntıları yaşamayacağız. Ben buradayım. Ama şartlar oluşmazsa burada durmanın bir anlamı kalmayacak” dedi.

Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir, Sivasspor’un başında 11 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı takım bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik 3 yenilgi alarak 20 puan toplarken, attığı 17 gole karşılık 14 gol yedi.