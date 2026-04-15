Arca Çorum FK, 7 Nisan’da Bodrum FK ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle para ve tribün blok kapatma cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 4.kez gerçekleşmesi nedeniyle kırmızı-siyahlı kulübe 200.000 lira para cezası, eylemin gerçekleştiği VİP A tribünü, Doğu Tribün D-2, D-3 ve D-4 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu maça girişlerinin engellenmesine karar verdi. Bodrum FK maçını bu tribün bloklarından izleyen taraftarlar 19 Nisan’daki Sivasspor maçı için Çorum Şehir Stadı’na giriş yapamayacak.

Öte yandan, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Hatayspor’da Rahkim Chaadaev, Adana Demirspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maçtan men edilirken, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de Amedspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 40.000 lira da para cezasına çarptırıldı.