Arca Çorum FK’nın ligdeki bazı rakipleri ve mensupları geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Arca Çorum FK ile Pendikspor arasında oynanan ve 1-1 biten maçın 67.dakikasında, Arca Çorum FK’nın Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Pendiksporlu futbolcu Görkem Bitin, “kural dışı hareketi”nden dolayı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Sakaryaspor forması giyen eski Çorum FK’lı futbolcu Serkan Yavuz’u, Esenler Erokspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk eden Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, aynı maçta Esenler Erokspor’u ise “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle disiplin kuruluna gönderdi.

Lider Erzurumspor da Boluspor maçında stada “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.