Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 35.hafta maçları tamamlanırken, Arca Çorum FK’nın matematiksel olarak da Play-off’a kalması kesinleşti.

Süper Lig’e direkt yükselme şansını kaybettikten sonra sezonu üçüncü bitirip direkt finale kalmaya odaklanan Arca Çorum FK, Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor’la berabere kalırken, üçüncülük için yarıştığı Esenler Erokspor’un Sakaryaspor’u deplasmanda 2-1 yenmesi üzerine bu şansını da büyük ölçüde kaybetti.

Haftayı 64 puanla 4.sırada kapatan Arca Çorum FK, play-off potasının hemen gerisinde yer alan Bandırmaspor’un deplasmanda Bodrum FK ile 0-0 berabere kalması üzerine son 3 haftaya girilirken puan farkının 11’e çıkması üzerine play-off biletini matematiksel olarak da garantiledi.

62 puanlı Bodrum FK da büyük oranda play-off’u garantilerken, Pendikspor 58 puanla büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. 54 puanlı Keçiörengücü, 53 puanlı Bandırmaspor, 50 puanlı Sivasspor, 49 puanlı Manisa FK ve 48 puanlı Iğdır FK’nın ise play-off mücadelesi devam ediyor.