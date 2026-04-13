Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 8.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Isparta Gençlikspor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un 12 dev adamı bu periyodu 27-9 kazanmasını bildi. İkinci periyotta pota dibinde üst üste hatalar yaparak rakibine sayı izni veren Çorum Belediyespor periyodu 22-9 kaybetse de ilk yarıyı 36-31 önde kapattı. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte seyircisinin de desteğini arkasına alan Çorum Belediyespor üçüncü periyodu 29-19, dördüncü periyodu da 30-9 kazanarak maçtan 95-59 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 14’e yükselterek ikinci sıradaki yerini korurken, Isparta temsilcisi ise puanını 11 yaptı ve haftayı yine beşinci sırada kapattı.

Kırmızı-Siyahlılar 19 Nisan Pazar günü 9.hafta maçında üçüncü sıradaki Çukurova Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.