Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 3.Lig 4.Etap müsabakaları Mardin’de yapıldı. Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek Arnisa Şeker ve Eylül Ece Becer oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Arenaspor 32 takımın yer aldığı grup maçlarında B grubu ilk 4’de tamamlayarak Play-Off’a yükseldi. Toplam 8 takımın mücadele ettiği Play-Off maçlarında ise rakiplerini bir bir mağlup eden Çorum Arenaspor kulübü finalde kaybederek Türkiye ikincisi oldu ve 2.Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Muhabir: RIFAT KARA