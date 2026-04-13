Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. 09-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Profesyonel Bilardo Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, emniyet teşkilatı mensupları iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Turnuva boyunca sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence rekabetin en güzel örneklerini ortaya koydu. Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren isimler, düzenlenen ödül töreninde başarılarını taçlandırdı.

Ödüller, İl Emniyet Müdürü Mete Bayrak tarafından takdim edildi. Törende konuşan Bayrak, sporun birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çekerek organizasyona katılan tüm personele teşekkür etti.

Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, meslektaşlar arasındaki kaynaşmaya da önemli katkı sağladı. Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.