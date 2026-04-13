Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig Süper Grup 4. Etap müsabakaları Adana’da yapıldı. Adana Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum Belediyespor kadın takımı Merve Cansu Demir, Jale Can, Duygu Dönmez oyuncu grubu ile mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Çorum Belediyespor takımı Süper Grubu ikinci sırada tamamlarken, Çukurova Üniversitesi birinci, Masa Der takımı ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Zonguldak GSİMSK takımı çıkarken, Samsun VMTD ikinci, ARUCAD Anka ise üçüncülüğü elde etti.