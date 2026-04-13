Gümüşhane’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Karate Yarı Final Grup Müsabakalarında Çorum’u temsil eden sporculardan Tuana Küçüktiryakioğlu, Hatice Sena Çolak ve Buğra Özeker şampiyon, Emir Fatih Çamlıbel ise ikinci oldu. Bu sporcular, Uşak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Karate il temsilcisi Samet Türe’nin yaptığı açıklamaya göre, yıldız kızlar 32 kiloda Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu sporcusu Tuana Küçüktiryakioğlu, 36 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu sporcusu Hatice Sena Çolak ve +58 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu sporcusu Buğra Özeker tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. 50 kilonun elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükselme başarısı gösteren Emir Fatih Çamlıbel ise final müsabakasında yenilince ikincilikte kaldı ve gümüş madalya kazandı.

ŞAMPİYONA UŞAK’TA

Derece yapan Tuana Küçüktiryakioğlu, Hatice Sena Çolak, Buğra Özeker ve Emir Fatih Çamlıbel,16-17 Mayıs tarihlerinde Uşak’ta düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ettiler.