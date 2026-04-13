Özdenur Özmez şampiyonluklara doymuyor… İskilip Belediyespor’un kadın milli güreşçilerinden Özdenur Özmez, Antalya’da düzenlenen 28.Uluslararası U17 Zafer Kupası’nda da altın madalya kazandı.

28.Uluslararası U17 Zafer Kupası, serbest stilde 9 ülkeden, grekoromen stilde 10 ülkeden, kadınlarda ise 5 ülkeden toplam 600 sporcunun katılımıyla Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda düzenleniyor. Kadınlar kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Özdenur Özmez, 61 kiloda milli mayoyu giydi. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Özdenur adını finale yazdırırken, Kazak sporcu Aruzhan Bakytnur ile şampiyonluk müsabakasına çıktı. Final karşılaşmasını da kazanan Özdenur Özmez şampiyon oldu ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Özdenur, kazandığı bu başarıyla madalya koleksiyonuna bir altın daha eklerken, bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı da elde etti.

61 kiloda, Macar sporcu Zea Balazs ve Kırgız güreşçi Gulmiraim Abdykerimova ise üçüncülüğü paylaştı.