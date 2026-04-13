Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam, kulüp tarihine geçti.
Süper Lig’e yükselme hesapları yapan Arca Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da Pendikspor’la 1-1 berabere kalırken, 90+2.dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandıran Mami Thiam, aynı zamanda Arca Çorum FK’nın profesyonel liglerdeki 700.golüne imza attı.
Profesyonel liglerde 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 487 kez puan maçına çıkarken, 3’ü hükmen 214 galibiyet, 130 beraberlik, 143 yenilgi alıp 772 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım attığı 700 gole karşılık kalesinde 517 gol gördü.
