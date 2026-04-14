Türk futbolunun deneyimli isimlerinden teknik direktör İsmet Kamak, U23 Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Uzun yıllardır üst düzey takımlarda teknik direktörlük ve antrenörlük yapan, Türkiye Futbol Federasyonu’nda antrenör eğitimi ve oyuncu gelişimi alanlarında çalışmalar yürüten İsmet Kamak, yeni görevinde milli takım düzeyinde sorumluluk üstlenecek.

İLK HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Kamak, bu doğrultuda U23 Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı’nın başına getirildi. Kamak nezaretindeki milliler, 11-23 Mayıs tarihlerinde, Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda altın madalya mücadelesi verecek.

Kamak, daha önce ÇORUM HABER’e verdiği röportajlarda, Türk futboluna dair değerlendirmelerde bulunmuş, özellikle kulüp yapılanması, oyuncu gelişimi ve saha içi organizasyon üzerine dikkat çeken tespitler yapmıştı. Bu süreçte, Çorum şehrine uygun genç oyuncu gelişimi ve şehrimizin en büyük markası Çorum FK özelinde yaptığı değerlendirmelerde ise oyunun gelişimi ve sürdürülebilir yapı üzerine görüşlerini paylaşmıştı.

Yeni göreviyle birlikte Kamak’ın, uzun süredir üzerinde durduğu bu yaklaşımı milli takım seviyesine taşıması bekleniyor.