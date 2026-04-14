Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off ikinci tur maçında Arca Çorum FK bugün (14 Nisan Salı) Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off’a adını yazdıran Kırmızı-Siyahlılar Play-Off ilk tur maçında Tokat Belediyespor’u Amasya’da oynanan maçta 2-0 mağlup etmişti. Çorum FK U14 takımı bugün oynanacak ikinci tur maçında Çaykur Rizespor’u da geçerek bir üst tura yükselmeyi istiyor.

Ordu Eskipazar Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak olup mücadeleyi Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Kaçak yönetecek.