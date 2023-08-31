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Alınan bilgiye göre Hacettepe Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında Hakan K. ile V.B. arası bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan B., tabanca ile Hakan K.’ya ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan Hakan K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde boyun kısmında mermi çekirdeği tespit edilen Hakan K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hakan K.’yı silahla vurarak yaralayan Volkan B. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Hakan K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.