STAT: Tarsus İlçe

HAKEMLER: Şevket Teker ***, Hüseyin Kıvanç Durmaz ***, Çağrıcan Pazarcıklı ***

4.HAKEM: Erdem Temel

TARSUS İDMANYURDU: Abdülaziz **, Abdulsamet **, Fatih Somuncu ** (Dk. 64 Yılmaz Can *), Yusuf **, Oğuzhan Kayar ** (Dk. 72 Alperen *), Cengiz Ötkün **, Fatih Selimhan ***, Uğur Utlu ** (Dk.82 Azat *), Gökhan ***, Ahmet Furkan **, Taha Balcı ** (Dk. 82 Artun *)

YEDEKLER: Barış, Volkan, Muhammet Ömer, Mutlu, Mert, Ferit

TEKNİK DİREKTÖR: Serdar Bozkurt

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram ***, Atakan Cangöz * (Dk.39 Serkan *), Mehmet Taşçı ** (Dk. 77 Emre *), Salih Zafer ***, Berkay Can ***, Ferhat * (Dk. 64 Ali Akkuş *), Mehmet Akyüz **, Murat Yıldırım **, Sinan *, Atakan Akkaynak ***, Erkan Kaş * (Dk.64 Suat *)

YEDEKLER: Erdi, Taha, Enes, Berat Ali, Mustafa Eren, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

GOLLER: Dk.11 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 45+3 (penaltıdan) Taha Balcı (Tarsus)

SARI KARTLAR: Taha Balcı, Yılmaz Can, Alperen, Fatih Selimhan (Tarsus), Mehmet Akyüz, Berkay Can, Ferhat (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 12.hafta maçında konuk olduğu Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

Pazar günü akşam, Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan maçta, Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre, son haftalardaki kötü sonuçlar nedeniyle rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü.

Sahaya galibiyet için çıkan Çorum FK, 11.dakikada, Atakan Akkaynak’ın yaklaşık 35 metreden attığı golle 1-0 öne geçerken, 45+3.dakikada Taha Balcı’nın penaltı golüyle skora denge geldi. 45+6.dakikada Atakan Akkaynak’ın topu direkten döndü.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında, iki takımın da gol için çabaları sonuçsuz kalınca, karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından, galibiyet özlemi 4 haftaya çıkan Çorum FK puanını 17’ye yükseltirken, sekizinci beraberliğini alan Tarsus İdmanyurdu’nun da puanı 17 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Soldan gelişen Tarsus atağında, Gökhan’ın ceza sahasına gönderdiği topa Taha’dan önce Salih Zafer araya girdi, korner.

DAKİKA 6: Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Taha, yayın solundaki boşluktan içeri girerken, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı, üstten aut.

DAKİKA 11: GOL! Çorum FK golü buldu. Orta alanda aldığı topla rakip yarı alan geçen Atakan Akkaynak, yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, kaleci Abdülaziz’in çabası sonuçsuz kaldı: 1-0.

DAKİKA 13: Çorum FK atağı soldan gelişti. Erkan’ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasında çizgiye indi, yerden altı pasa çıkarttığı topa kimse dokunamadı.

DAKİKA 44: Tarsus gole çok yaklaştı. Sağdan Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen top ceza sahasında yere düşüp Taha’ya geldi, Taha gelişine sert vurdu, yerden sekip yükseklik kazanan topu kaleci Bayram çataldan çıkarttı, korner.

DAKİKA 45+3: GOL: Tarsus beraberlik golünü buldu. İlk yarının sonuna eklenen 7 dakikalık uzatma süresinin 2.dakikasında, soldan kullanılan uzun taç atışında, ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırmak isteyen Berkay Can’ın Taha’ya temasını faul olarak değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi. 1 dakika sonra atışı kullanan Taha, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 45+6: DİREKTEN DÖNDÜ: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Soldan Erkan’ın pasında Mehmet Akyüz topu ceza yayında ayağının içiyle Atakan’a bıraktı, Atakan yerden sert vurdu, direkten dönen topu penaltı noktasının sağından Sinan kaleye gönderdi, defanstan seken top kornere gitti.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Ferhat yayın 2-3 metre gerisinden sert vurdu, kaleci Abdülaziz topu köşeden güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA: 68: Tarsus atağında, sağdan Taha ortaladı, arka direkte Cengiz dokunamadı, aut.

DAKİKA 83: Tarsus atağında, sağdan orta, arka direkte Alperen ayak koydu, kaleci Bayram son anda topu kornere çelmeyi başardı.

(Hüseyin AŞKIN)