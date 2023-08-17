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Kaza, Çorum-Kuruçay kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 10 ACG 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarım arazisine devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık görevlilerinin hastane talebini reddetti. Trafik ekiplerince çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.