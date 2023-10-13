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Ziraat Odası Meclis Başkanı Cemal Kurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Alev, Bülent Özkan, Saffet Kışla, Arif Ceylan, Hasan Emekli ve Ferit Özşahin’in de katıldığı ziyarette, Çorum tarımının geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışmanın önemine değirilirken, bitkinin ekim döneminde takibinin daha sağlıklı yapılması için çiftçilerin bilgilendirilmesinin öneminin altı çizildi.



Sera kültürünün geliştirilmesinin yanısıra, bitki çeşidine göre sulama kültürünün yaygınlaştırılması ve damlama sulama sistemleri vasıtasıyla suyun daha verimli ve tasarruflu kullanımı adına adımlar atılmasının önemi vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yöneticilerine teşekkür etti.

Özdemir ve beraberindeki heyet de Hayrullah Göktekin’e. “Hayırlı olsun” diyerek, başarı dileklerini ifade ettiler.