Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde personel ile yöneticiler mesai öncesinde bayramlaştı. Programa İl Müdürü Hayrullah Göktekin, idareciler ve tüm personel katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada geleneksel hale getirilen bayramlaşma etkinliğinin kurum bahçesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre yapılan etkinlik ile kurum çalışanlarının birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları pekişti. Tarım Müdürlüğü çalışanları bayramın mutluluğunu birlikte yaşadı.

Açıklamada, “Başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, herkesin geçmiş bayramını kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu nice bayramlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR