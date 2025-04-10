HİTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans programları, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından akredite edildi.

Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlattığı akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Hitit Üniversitesinde İşletme Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans programları 3 yıllık akreditasyonun sahibi oldu.

İşletme Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans programları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş olarak yer alacak.

AKREDİTE EDİLEN

PROGRAM 10 OLDU

Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına yoğun bir gayret sarf edildiğini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akredite edilen program sayısının 10’a ulaştığını kaydetti. HİTÜ bünyesinde kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonları bağlamında çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Hitit Üniversitesi Rektör Öztürk, “İlahiyat ve Tarih programlarıyla başladığımız akreditasyon yolculuğumuza Meslek Yüksekokullarımızdaki 6 programımız ve şimdi de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizdeki İşletme ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programlarıyla devam ediyoruz. Üniversitemizde başlattığımız kalite sürecinde akredite edilen program sayımız 10’a ulaştı. Bu kapsamda özverili çalışmalarından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sabiha Kılıç’a, programlarımızın değerli akademisyenleri ile sürece destek veren idari birimlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi