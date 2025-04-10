Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü, 10 Nisan Polis Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitler anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akşemseddin Camii’nde yapılan programda, şehit polisler başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden emniyet mensupları için Mevlid okutuldu.

Programa, Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, emniyet teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen bu özel etkinlikte, polis teşkilatının fedakâr mensupları dualarla anıldı.

Editör: HABER MERKEZİ