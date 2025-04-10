Son günlerde trend haline gelen “çizgi film karakterine dönüşme” akımına katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ayçiçeği tarlasında çekilmiş bir fotoğrafına filtre uygulayarak eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında esprili bir not düşmeyi de ihmal etmeyen Başkan Aşgın, “Gülderen adam diye paylaşmak isterdim! Ama neyse ki Güldüren adam olabilmek de mühim!” ifadelerini kullandı.

Aşgın’ın bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti. Sosyal medya kullanıcıları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın doğal tavrını ve mizahi yaklaşımını takdir etti.

Editör: Haber Merkezi