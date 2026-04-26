İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şube ve İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, İl Müdürü Hasan Taş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan programa, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı.

Toplantıda birimler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların çözümü ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Gündemin öne çıkan başlıkları arasında 2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ve tasarruflu tarımsal sulama sistemlerinin desteklenmesi projeleri yer aldı.

Ayrıca tarımsal üretim planlaması, B-Reçete Yönetmeliği, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele, su verimliliği, gıda denetimleri, TARSİM faaliyetleri ve Cuma buluşmaları ele alındı.

Toplantıda 2025 yılı faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilerek, 2026 yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Taş: “Kurum içi koordinasyonu güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi