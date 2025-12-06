Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Yozgat Bozok Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü öğrencileri, kentteki önemli tarımsal işletmeleri ziyaret ederek uygulamalı üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal’ın rehberliğinde Yozgat Bozok Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü öğrencileri, Çorum’da faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Program kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ve modern sera işletmeleri incelendi. Öğrenciler, hayvancılık işletmeleri ve seracılık alanındaki üretim süreçlerini yakından gözlemleyerek sektörde kullanılan güncel teknolojiler hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür teknik gezilerin geleceğin tarım profesyonelleri için büyük önem taşıdığını belirterek; eğitim, teknoloji ve saha deneyiminin bir araya getirildiği etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK